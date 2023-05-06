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بعد خسارة الهلال اليوم

سعود عبدالحميد: سنعود قريبًا

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
سعود عبدالحميد: سنعود قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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وجه سعود عبدالحميد الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بـ الهلال، رسالة إلى جماهير النادي وذلك بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني ظهر اليوم.

تعليق سعود عبدالحميد

وقال سعود عبدالحميد عبر حسابه في “تويتر” : ” سنعود قريبًا”.

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وفقد أزرق الرياض، فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية كبطل للقارة، وذلك بعد الخسارة ضد نادي أوراوا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تُقام البطولة في ديسمبر المقبل في السعودية.

وكان الهلال تعادل مع أوراوا مساء السبت الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف لكل فريق، حيث سجل سالم الدوسري هدف الهلال وتعادل شينزو كوروكي لنادي أوراوا، وفي مباراة الإياب اليوم، سجل اللاعب البيروفي أندري كاريلو هدف أوراوا بالخطأ في مرماه.

سعود عبدالحميد - أوراوا ضد الهلال

الهلال يشارك في 2025

وعلى الرغم من أن الهلال لن يشارك في نسخة مونديال الأندية 2023 كبطل لقارة آسيا، لكنه سيشارك بصورة طبيعية في نسخة 2025، حيث سيتم وقتها تغيير نظام البطولة وسوف تشهد مشاركة 32 فريقًا أبرزهم ” الهلال السعودي، الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي كونهم أبطالًا لقاراتهم في عام 2021.

وتنص لوائح مشاركة الأندية في كأس العالم للأندية عام 2025، بمشاركة أبطال القارات في آخر 4 سنوات بداية من عام 2021 إلى 2024، بجانب تحديد الأندية الأخرى المشاركة وفق تصنيفاتها ونتائجها في آخر 4 سنوات.

 

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