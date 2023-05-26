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بعد تألقه بالدوري هذا الموسم

سعيد المولد يشعل المنافسة بين جماهير الاتفاق

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
سعيد المولد يشعل المنافسة بين جماهير الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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أشعل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سعيد المولد منافسة خاصة بين الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

سعيد المولد الأكثر صناعة

وحفز حساب رابطة نادي الاتفاق على “تويتر”، الجماهير، وقال: “جمهور الاتفاق.. سحب على تذاكر لحضور مباراة الاتفاق والنصر مساء يوم السبت القادم”، الشروط: ريتويت، إعجاب والإجابة على السؤال بالمنشن”.

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سعيد المولد
سعيد المولد

وجاء السؤال كالتالي: “من هو أكثر لاعب صناعة لأهداف الاتفاق في هذا الموسم؟”، واختار الجمهور سعيد المولد، وأشادوا بمستواه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الجمعة.

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الهلال الأكثر استحواذًا في الجولة الـ28

الهلال الأكثر استحواذًا في الجولة الـ28

وشارك سعيد المولد في 25 مباراة بدوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، وقدم 4 تمريرات حاسمة وصنع 22 فرصة، وقام بـ679 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 77.4%، ولديه 6 مراوغات ناجحة، وقام بـ17 افتكاكًا ناجحًا، ومنع التسديد 9 مرات.

سعيد المولد
نجم الاتفاق المولد

الاتفاق بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره التصر على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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