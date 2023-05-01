سفارات وقنصليات 16 دولة تستقبل رعاياها على رصيف ميناء جدة

توافد على رصيف ميناء جدة، اليوم الاثنين، سفارات وقنصليات 16 دولة لاستقبال رعاياها بعد إجلائهم من السودان عبر سفينة عسكرية أمريكية.

سفارات و قنصليات 16 دولة يستقبلون رعاياهم على رصيف ميناء #جدة الإسلامي بعد إجلائهم من #السودان عبر سفينة عسكرية أميركية@H_alsufayan pic.twitter.com/UVur8zvvZe — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.

وصول السفينة الأمريكية

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت سفينة عسكرية أمريكية قادمة من السودان إلى ميناء جدة، وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة للمملكة.

ووصلت حتى الآن 26 سفينة إجلاء إلى جدة قادمة من السودان، كما وصلت 49 رحلة إجلاء جوية من بورتسودان إلى جدة.

يذكر أن المملكة تقدم نموذجًا يحتذى به في مد يد العون للرعايا الأجانب في عمليات الإجلاء وسط إشادات إقليمية ودولية واسعة النطاق، وذلك منذ اللحظة الأولى لصدور توجيهات القيادة بإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان.