سفارة السعودية بأستراليا تحذر المواطنين من الزلزال: التزموا بالتعليمات

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دعت السفارة السعودية في العاصمة الأسترالية كانبرا، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك جراء الهزة الأرضية التي وقعت في ولاية فيكتوريا.
وشددت السفارة، على المواطنين، ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية، داعية إلى التواصل معها في حال الطوارئ على هاتف الطوارئ (0432257277).
ووقعت هزة أرضية بدرجة ٣.٦ على مقياس ريختر على بُعد 28 كم من ملبورن بولاية فيكتوريا.