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ابتداءً من غد الجمعة

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت سفارة المملكة في الكويت، عن اعتماد دولة الكويت تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية ابتداءً من غد الجمعة.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها بموقع “تويتر” “تود السفارة إحاطة المواطنين بأنه ابتداءً من الجمعة ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.

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