سفارة السعودية بلبنان: تواصل على أعلى مستوى لكشف ملابسات اختفاء المواطن

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أكدت سفارة السعودية لدى لبنان أنها تلقت بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر أمس الأحد.
وقالت السفارة في بيان لها: إنها تتواصل مع السلطات الأمنية في لبنان على أعلى المستويات؛ لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين الله عز وجل أن يعيده سالمًا لذويه.