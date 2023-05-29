سفارة السعودية بلبنان: تواصل على أعلى مستوى لكشف ملابسات اختفاء المواطن

أكدت سفارة السعودية لدى لبنان أنها تلقت بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر أمس الأحد.

وقالت السفارة في بيان لها: إنها تتواصل مع السلطات الأمنية في لبنان على أعلى المستويات؛ لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين الله عز وجل أن يعيده سالمًا لذويه.