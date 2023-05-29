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تلقت بلاغًا من ذوي أحد المواطنين فُقد الاتصال به فجر أمس

سفارة السعودية بلبنان: تواصل على أعلى مستوى لكشف ملابسات اختفاء المواطن

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
سفارة السعودية بلبنان: تواصل على أعلى مستوى لكشف ملابسات اختفاء المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أكدت سفارة السعودية لدى لبنان أنها تلقت بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر أمس الأحد.

وقالت السفارة في بيان لها: إنها تتواصل مع السلطات الأمنية في لبنان على أعلى المستويات؛ لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين الله عز وجل أن يعيده سالمًا لذويه.

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