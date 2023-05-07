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يصل إجمالي العدد حتى الآن 5197 شخصًا

سفير باكستان لدى السودان يصل لجدة عبر طائرة إجلاء سعودية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
سفير باكستان لدى السودان يصل لجدة عبر طائرة إجلاء سعودية
المواطن - فريق التحرير

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وصل السفير الباكستاني لدى السودان، مير بهروز روقي، إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في مدينة جدة عبر طائرة إجلاء سعودية، وكان بانتظار الرعايا الأجانب القادمين جنود يستقبلونهم بالهدايا والترحيب.

ووصل صباح اليوم، لمدينة جدة 45 مواطناً سعودياً، و36 شخصاً من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 5197 شخصاً (184 مواطناً سعودياً، ونحو 5013 شخصاً ينتمون لـ100 جنسية).

كما وصلت قبل قليل سفينة جلالة الملك الدرعية إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصاً من الجنسيات التالية: سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأميركية، ونيبال.

ويذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جنسيات جنوب إفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا، والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وأستراليا، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وباكستان، وتايلند، والفلبين، وأوغندا، وتشاد، وتنزانيا، وبنين، وإندونيسيا، وتركيا.

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