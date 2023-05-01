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بعد إجلائهم من السودان

سفينة جلالة الملك أبها تصل جدة على متنها 212 راكبًا

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
سفينة جلالة الملك أبها تصل جدة على متنها 212 راكبًا
المواطن - فريق التحرير

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وصلت سفينة “جلالة الملك أبها” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة، وعلى متنها 212 راكبًا من 12 جنسية بعد إجلائهم من العاصمة السودانية الخرطوم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية”، لقطات من وصول سفينة “جلالة الملك أبها” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية وعلى متنها 212 راكبًا من جنسيات مختلفة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.

وصول السفينة الأمريكية

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت سفينة عسكرية أمريكية قادمة من السودان إلى ميناء جدة، وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة للمملكة.

ووصلت حتى الآن 26 سفينة إجلاء إلى جدة قادمة من السودان، كما وصلت 49 رحلة إجلاء جوية من بورتسودان إلى جدة.

يذكر أن المملكة تقدم نموذجًا يحتذى به في مد يد العون للرعايا الأجانب في عمليات الإجلاء وسط إشادات إقليمية ودولية واسعة النطاق، وذلك منذ اللحظة الأولى لصدور توجيهات القيادة بإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان.

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