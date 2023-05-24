سقطة جديدة لبايدن بسبب عمر نانسي بيلوسي

مازالت تتكرر هفوات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهذه المرة اقتصادية عندما قال إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير، الذي بدأ عام 1929، وهي لم تكن ولدت بعد.

سقطة بايدن

وقال بايدن، خلال احتفال تكريمي للنساء الديمقراطيات: ” بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير. تمرير قانون الرعاية الميسرة. منذ أن توليت منصبي، قادت المعركة لمساعدتنا في تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، وقانون البنية التحتية للحزبين، وقانون خفض التضخم. دافعت عن الديمقراطية في أعقاب السادس من يناير”.

وسارعت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تلقف هذه الهفوة وسخر مغردون على “تويتر” من تصريح الرئيس الأمريكي، لا سيما أن بيلوسي ولدت في مارس 1940، و”الكساد الكبير” انتهى عام 1941، أي أن بيلوسي كانت تبلغ حينها من العمر عاما واحداً.

عمر بايدن

وأشار طبيب البيت الأبيض أوكونور، في تقريره، إلى أن الحدث الطبي الرئيسي لبايدن في العام الماضي كان عدوى الجهاز التنفسي العلوي من COVID-19 الصيف الماضي. وقال إن مستويات الأكسجين لدى بايدن لم تنخفض أبدًا عن 97٪.

ويواجه بايدن بشكل روتيني أسئلة حول عمره وسط تكهنات بأنه سيسعى لإعادة الترشح في انتخابات عام 2024، رغم أنه لم يعلن بعد عن قراره الرسمي.