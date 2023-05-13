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بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

سقطة جديدة لـ بايدن بعد طرد الصحفيين من البيت الأبيض

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
سقطة جديدة لـ بايدن بعد طرد الصحفيين من البيت الأبيض
المواطن - فريق التحرير

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ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة جديدة أثارت جدلًا في وسائل الإعلام، وذلك بردة فعله أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض ومنعهم من طرح أسئلة.

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وظهر بايدن في مقطع فيديو نشرته قناة فوكس نيوز، وهو يبتسم بتكلف أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض، وقد اعتبرت وسائل الإعلام ذلك هفوة جديدة تضاف إلى رصيد الهفوات التي ارتكبها الرئيس الأمريكي البالغ 81 عامًا، منذ تسلمه منصب الرئاسة، في يناير 2021.

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فوضى الحدود الجنوبية

تظهر اللقطات كيف التزم بايدن الصمت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بينما حاول الصحفيون توجيه أسئلة إليه تتعلق بـ الفوضى التي تشهدها الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بسبب أزمة الهجرة.

وقبل ذلك بأيام عجز الرئيس الأمريكي، عن النزول عن المنصة، بعد خطاب هدد فيه العالم في حال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مما استدعى تدخل أحد مساعديه، ليرشده إلى وجهته، وقد تكررت مثل هذه الهفوات في الفترة الأخيرة ما أثار جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي عن وضعه الصحي وقدراته الذهنية.

سقطة جديدة لـ بايدن بعد طرد الصحفيين من البيت الأبيض

الترشح لولاية ثانية

هذا وقد وقع أكثر من 60 نائباً من الحزب الجمهوري الأمريكي، أمس الجمعة، رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية، وإلا فإنهم يحثونه على الانسحاب من السباق الرئاسي.

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