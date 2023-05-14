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في الدوري الإنجليزي

سقوط آرسنال ضد برايتون بثلاثية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
سقوط آرسنال ضد برايتون بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة آرسنال ضد برايتون، قبل قليل، بخسارة نادي آرسنال بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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آرسنال ضد برايتون

وفي الشوط الثاني، سجل فريق برايتون ثلاثية عبر كل من جوليو إنشيزو ودينيز أونداف والإكوادوري بيرفس إستوبينان.

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وخسر آرسنال بثلاثية، ليقترب من فقدان فرصته في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث تجمد رصيده عند 81 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي مانشستر سيتي، بينما أصبح رصيد برايتون 58 نقطة في المركز السادس.

وبعد خسارة آرسنال ضد برايتون، أصبح فريق مانشستر سيتي بحاجة للفوز في مباراة واحدة من أصل 3 مباريات متبقية له.

آرسنال ضد برايتون

فرصة السيتي للتتويج

ويتبقى لـ مان سيتي 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي وهم “تشيلسي، برايتون، برينتفورد”.

وكان مانشستر سيتي هزم فريق إيفرتون، اليوم بثلاثية دون رد، حيث نجح الألماني إلكاي جوندوجان في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 37، بعد تلقيه تمريرة مميزة من رياض محرز، وحاول اللاعبون التسجيل مجددًا، وبعد دقيقتين؛ تمكن اللاعب الألماني من صناعة هدف سجله النرويجي إيرلينج هالاند.

وانتفض اللاعبون في الدقائق المتبقية، لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر إيفرتون ضد مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل جوندوجان تألقه ونجح في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 51، من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل مميز، وكاد هالاند أن يضيف الهدف الرابع عند الدقيقة 60، ولكن مرت الكرة بعيدًا.

آرسنال ضد برايتون

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