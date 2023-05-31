سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم
تداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تبين سقوط لوحة إعلانية في أحد المسارحة بجازان جراء هطول الأمطار.
وأظهرت الصورة اللوحة وهي ملقاة على الأرض، حيث انغمرت بمياه الأمطار، فيما لم تبين أي إصابات بشرية أو خسائر نتيجة سقوطها.
على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.