سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار

تداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تبين سقوط لوحة إعلانية في أحد المسارحة بجازان جراء هطول الأمطار.

وأظهرت الصورة اللوحة وهي ملقاة على الأرض، حيث انغمرت بمياه الأمطار، فيما لم تبين أي إصابات بشرية أو خسائر نتيجة سقوطها.

تحذيرات من الطقس

على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.