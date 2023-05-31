Icon

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو Icon مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض Icon وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي Icon موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا Icon 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا Icon تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران Icon أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد Icon الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص Icon ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المدني شدد على توخي الحيطة والحذر

سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تبين سقوط لوحة إعلانية في أحد المسارحة بجازان جراء هطول الأمطار.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل

السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل

النار تحاصر مبنى وتصيب 23 موظفًا بمصر

النار تحاصر مبنى وتصيب 23 موظفًا بمصر

وأظهرت الصورة اللوحة وهي ملقاة على الأرض، حيث انغمرت بمياه الأمطار، فيما لم تبين أي إصابات بشرية أو خسائر نتيجة سقوطها.

تحذيرات من الطقس

على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

استمرار الهطول

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وخفيفة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل الرياض العاصمة والدرعية والمجمعة والزلفي ورماح وثادق والغاط والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى ومرات، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص والليث والقنفذة، ومناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

توخي الحيطة والحذر

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني عــلى ضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعــاد عــن أماكن تجمُّــع الســيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة