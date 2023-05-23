سقوط مروج الشبو في الشرقية متلبسًا بأحد حيل الترويج

جوانكا يُحرز الهدف الأول لـ الشباب استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء متفرقة من السعودية نصائح مهمة قبل تدشين متجر إلكتروني زيادة عمر المبنى تقلل نسبة ظهور العيوب الخفية عسيري: من النادر تحول الوباء إلى جائحة مقطع فيديو يدين الشرطة البريطانية بحادث مقتل مراهقين الاتفاق بطلًا لـ دوري الرديف في نسخته الأولى العدالة يبتعد عن مناطق الهبوط بثنائية في الهلال الخارجية الأمريكية: لا نشجع أي هجمات داخل روسيا التوأم السوري إحسان وبسام في الرياض لدراسة إمكانية فصلهما
قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مقيم؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
ولفت الأمن العام، في مقطع فيديو بموقع تويتر، إلى أنه تم رصد أحد المروجين لمادة الشبو بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وهو يقوم باستخدام أحد الحيل لترويج المخدرات، حيث ترجل من السيارة بالمواد المخدرة، محاولًا دفنها في الرمال في مواقع مختلفة، لإخفائها، ومن ثم تسليمها لمتعاطي المخدرات عن بعد، باستخدام تطبيقات تحديد المواقع.
وأوضح الأمن العام أنه تم القبض عليه، وهو من الجنسية البنجلاديشية، وضبط بحوزته 180 جم من مادة الشبو.
وتواصل الجهات الأمنية حملتها الكبرى بالمرصاد لملاحقة وضبط مروجي ومهربي تلك السموم، والضرر بشباب وأبناء الوطن.
🎥 | شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية تقبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/UrDuIwEBFr
— الأمن العام (@security_gov) May 23, 2023