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دفن المخدر لإخفائه وتسليمه للمتعاطين عن بعد

سقوط مروج الشبو في الشرقية متلبسًا بأحد حيل الترويج

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
سقوط مروج الشبو في الشرقية متلبسًا بأحد حيل الترويج
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مقيم؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

أحد حيل الترويج

ولفت الأمن العام، في مقطع فيديو بموقع تويتر، إلى أنه تم رصد أحد المروجين لمادة الشبو بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وهو يقوم باستخدام أحد الحيل لترويج المخدرات، حيث ترجل من السيارة بالمواد المخدرة، محاولًا دفنها في الرمال في مواقع مختلفة، لإخفائها، ومن ثم تسليمها لمتعاطي المخدرات عن بعد، باستخدام تطبيقات تحديد المواقع.

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180 جم شبو

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض عليه، وهو من الجنسية البنجلاديشية، وضبط بحوزته 180 جم من مادة الشبو.

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بالمرصاد

وتواصل الجهات الأمنية حملتها الكبرى بالمرصاد لملاحقة وضبط مروجي ومهربي تلك السموم، والضرر بشباب وأبناء الوطن.

 

 

 

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