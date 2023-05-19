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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، القبض على شخص؛ لترويجه مواد مخدرة.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو بموقع تويتر: إن دوريات الأمن بمنطقة الرياض قبضت على شخص، بعد محاولته الترويج لمواد مخدرة.

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كمين أمني

وتفصيلًا، أوضح الأمن العام، أنه تم إعداد كمين أمني له من قبل دوريات الأمن السرية، حيث تم القبض على مواطن في وضع غير طبيعي، وعثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر، و29 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر، و6 أقراص من الحبات الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وطلقات نارية وأسلحة بيضاء، ومبالغ مالية، ولوحات غير عائدة للمركبة.

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الإجراءات النظامية

ولفت الأمن العام إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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