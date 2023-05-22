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اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

سقوط مروج مخدرات في عسير

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
سقوط مروج مخدرات في عسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على شخص بمنطقة عسير؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت المديرية في تغريدة بموقع تويتر، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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