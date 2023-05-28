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في الجولة الـ37 بالدوري الإيطالي

سقوط يوفنتوس ضد ميلان بهدف نظيف

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
سقوط يوفنتوس ضد ميلان بهدف نظيف
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة يوفنتوس ضد ميلان مساء الأحد، بفوز فريق ميلان بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإيطالي.

يوفنتوس ضد ميلان

ونجح الفرنسي أوليفيه جيرو في إحراز الهدف الوحيد لميلان من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، حافظ فريق ميلان على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويصبح رصيده 67 نقطة ويضمن بذلك التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما فريق يوفنتوس فتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي.

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