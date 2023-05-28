سقوط يوفنتوس ضد ميلان بهدف نظيف

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انتهت مباراة يوفنتوس ضد ميلان مساء الأحد، بفوز فريق ميلان بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإيطالي.
ونجح الفرنسي أوليفيه جيرو في إحراز الهدف الوحيد لميلان من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، حافظ فريق ميلان على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويصبح رصيده 67 نقطة ويضمن بذلك التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
أما فريق يوفنتوس فتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي.
بفوز ثمين على يوفنتوس 1-0
ميلان يضمن التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم
شاهد هدف المباراة الوحيد#الدوري_الإيطالي#يوفنتوس_ميلان pic.twitter.com/GzNphRdzp6
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 28, 2023