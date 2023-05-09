سقوط 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي لغزة بـ 40 طائرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد في غارات على قطاع غزة، شاركت فيها أكثر من 40 طائرة إسرائيلية.

اغتيال قيادي بالجهاد

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي الثلاثاء، اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد، خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية.

ويعد اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، جهاد غنام، بالإضافة لاغتيال طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية، بحسب البيان. وقال إن قصف غزة كان عملية مشتركة مع جهاز الشاباك الإسرائيلي.

عملية الدرع والسهم

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 40 طائرة إسرائيلية شاركت في غارات غزة، مشيراً إلى أنه يرصد قيادات الجهاد منذ شهر رمضان الماضي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على عملية اغتيال قادة الجهاد والهجوم على القطاع اسم “الدرع والسهم”، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حال طوارئ في الجبهة الداخلية وطلب من المستوطنين البقاء بعيدين حتى 40 كيلومتراً عن حدود قطاع غزة، والبقاء قرب الملاجئ.

سقوط قتلى وجرحى

بدورها، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن 12 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون جراء القصف. وأفادت مصادر طبية أن 5 مدنيين فلسطينيين بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة.

في المقابل، قالت حركة الجهاد إنها ستقوم بالرد على الضربات الإسرائيلية، بينما أشارت مصادر إلى أن الطيران الإسرائيلي يواصل غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة.فيما أعلن المكتب الإعلامي في غزة تعليق الدراسة والدوام في القطاع.

تصعيد خطير

وقالت الخارجية الفلسطينية إن الهجمات على غزة تصعيد خطير يهدد بتفجير الصراع بالكامل وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية في وقت سابق بسقوط ضحايا في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي.

قصف غزة

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه ضربة جوية على القطاع في الثالث من الشهر الجاري، قصف فيها عدة مواقع في القطاع بعدما أطلقت رشقة صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات على حدود القطاع.

وأطلق أكثر من 20 صاروخاً من قطاع غزة، مطلع مايو الجاري، إثر مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 87 يوماً.