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4 شروط للبناء الذاتي

سكني: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على الاستحقاق

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
سكني: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على الاستحقاق
المواطن - فريق التحرير

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قال برنامج الدعم السكني: إن إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم.

حالة الاستحقاق

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين، حيث قال السائل: إن والدته لها أرض مجانية، لكن موقعها غير مناسب وبعيدة، لكي يبني بها وحدة سكنية، مضيفًا: هل إذا ألغيت الحجز يحق لها التقديم على الوحدات السكنية في موقع آخر؟

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بدوره رد حساب برنامج الدعم قائلًا: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم.

الشروط والالتزامات

وفي وقت سابق، كشف برنامج الدعم السكني، الشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، وجاءت على النحو التالي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

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