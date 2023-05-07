سكني: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على الاستحقاق

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قال برنامج الدعم السكني: إن إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم.
جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين، حيث قال السائل: إن والدته لها أرض مجانية، لكن موقعها غير مناسب وبعيدة، لكي يبني بها وحدة سكنية، مضيفًا: هل إذا ألغيت الحجز يحق لها التقديم على الوحدات السكنية في موقع آخر؟
بدوره رد حساب برنامج الدعم قائلًا: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم.
وفي وقت سابق، كشف برنامج الدعم السكني، الشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، وجاءت على النحو التالي:
1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.