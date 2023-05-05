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ذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها

سكني: يصرف المبلغ على 5 دفعات حسب مراحل البناء

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
سكني: يصرف المبلغ على 5 دفعات حسب مراحل البناء
المواطن - فريق التحرير

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قال برنامج الدعم السكني: إن مبلغ الدعم يصرف للمستفيد على 5 دفعات، مشيرًا إلى أنه يصرف حسب مراحل البناء.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: رخصتي دور وملحق، صبيت أعمدة الدور الأرضي اليوم، هل أقدم طلبًا للدفعة الثانية؟ أو لابد أصب سقف الدور الأرضي؟

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5 دفعات

بدوره، أجاب الحساب على السائل، قائلًا: يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.

شروط دعم البناء

وفي وقت سابق، أعاد البرنامج التذكير بالشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، حيث جاءت على النحو التالي.

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

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