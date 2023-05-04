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منها الالتزام باكتمال البناء في المدة المحددة

سكني يعيد التذكير بشروط والتزامات دعم البناء الذاتي

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
سكني يعيد التذكير بشروط والتزامات دعم البناء الذاتي
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج الدعم السكني، الشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر تويتر، حيث جاءت الشروط كالتالي:

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الشروط والالتزامات

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

دعم الأراضي

وفي وقت سابق، كشف البرنامج شروط استحقاق دعم الأراضي المجانية، ضمن الخدمات المقدمة لمستفيدي البرنامج.

وأوضح البرنامج أن الالتزامات المُنطبقة على مستفيدي منتج الأرض هي: إصدار رخصة البناء ومباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد تخصيص منتج الأرض.

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