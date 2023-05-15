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تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان

سكني: 36 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول في 2023

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
سكني: 36 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول في 2023
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المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج “سكني” عن استفادة 33,028 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

المسكن الأول

فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 36,960 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

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وأوضح البرنامج، أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر أبريل بلغ 4,903 أسرة سعودية، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 6,145 أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

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خدمات سكني

ويُقدم “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين، حيث تم تقديم 94,696 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “تويتر”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط التالي: (هنا)، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

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