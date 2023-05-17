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على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة جدة

سلسلة فيصل بن فرحان ووزراء خارجية ليبيا والمغرب وسوريا

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
سلسلة فيصل بن فرحان ووزراء خارجية ليبيا والمغرب وسوريا
المواطن - واس

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عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عدة لقاءات مع وزراء خارجية ليبيا والمغرب وسوريا، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، في جدة اليوم، وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

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وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

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لقاء الوزير المغربي

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

أوضاع سوريا

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في جدة أيضًا اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

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