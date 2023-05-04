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بعد تعرضه لإصابة قوية

سلمان الفرج يغيب عن الهلال بنهائي آسيا للمرة الأولى

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
سلمان الفرج يغيب عن الهلال بنهائي آسيا للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب النجم سلمان الفرج عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب معاناته من الإصابة.

غياب سلمان الفرج

وتعرض سلمان الفرج لإصابة في عظمة الساق خلال مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليغيب عن التدريبات الجماعية، قبل أن تؤكد تقارير غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم.

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القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وأوراوا

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وأوراوا

ويُعد هذا النهائي الأول الذي يغيب فيه سلمان الفرج عن نهائي دوري أبطال آسيا، حيث خاض مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جميع النهائيات منذ الانضمام إلى صفوفه.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

ولعب سلمان الفرج كأساسي في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا 2014، والذي خسره أمام ويسترن سيدني الأسترالي، كما شارك في مواجهتي نسخة 2017، والتي شهدت تتويج أوراوا باللقب.

وشارك الفرج مع الهلال في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ليساهم في تتويجه باللقب، كما لعب معه نهائي نسخة 2021، والذي شهد فوز الزعيم على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

إياب نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب أوراوا ضد الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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