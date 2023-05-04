سلمان الفرج يغيب عن الهلال بنهائي آسيا للمرة الأولى

تأكد غياب النجم سلمان الفرج عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب معاناته من الإصابة.

غياب سلمان الفرج

وتعرض سلمان الفرج لإصابة في عظمة الساق خلال مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليغيب عن التدريبات الجماعية، قبل أن تؤكد تقارير غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم.

ويُعد هذا النهائي الأول الذي يغيب فيه سلمان الفرج عن نهائي دوري أبطال آسيا، حيث خاض مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جميع النهائيات منذ الانضمام إلى صفوفه.

ولعب سلمان الفرج كأساسي في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا 2014، والذي خسره أمام ويسترن سيدني الأسترالي، كما شارك في مواجهتي نسخة 2017، والتي شهدت تتويج أوراوا باللقب.

وشارك الفرج مع الهلال في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ليساهم في تتويجه باللقب، كما لعب معه نهائي نسخة 2021، والذي شهد فوز الزعيم على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

إياب نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب أوراوا ضد الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.