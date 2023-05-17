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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سماء غائمة وأمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ صباحاً
سماء غائمة وأمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم ، حائل ، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ,وحالة البحر خفيف الموج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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