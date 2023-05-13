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فرق البحث تبحث عنه في جنوب أستراليا

سمكة قرش تهاجم رجلاً أثناء رياضة ركوب الأمواج

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
سمكة قرش تهاجم رجلاً أثناء رياضة ركوب الأمواج
المواطن - فريق التحرير

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أكدت شرطة جنوب أستراليا أن رجلاً يبلغ من العمر 46 عامًا كان يمارس رياضة ركوب الأمواج، قبل أن تهاجمه سمكة قرش، وأوضحت أنه مفقود حتى الآن.

هجوم سمكة قرش

وتم استدعاء المسعفين إلى شاطئ بالقرب من إليستون جنوب أستراليا بعد وقت قصير من الساعة 10 صباحًا اليوم السبت لمساعدة رجل بعد ورود تقارير عن وقوع هجوم عليه بواسطة سمكة قرش.

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وتقود شرطة جنوب أستراليا عملية البحث عن الرجل، بمساعدة أفراد المجتمع المحلي، بينما أرسلت خدمات الطوارئ التابعة لولاية جنوب أستراليا قارب إنقاذ بحري من ميناء لينكولن.

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فرق البحث

وقالت الشرطة في بيان “يعتقد أن رجلا مات في هجوم سمكة قرش عند شاطئ ووكرز روكس”، مضيفة أن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا هو الشخص الوحيد الذي يُعتقد أنه تعرض للهجوم.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ بالولاية إن فريقا يبحث في المنطقة باستخدام قارب. ووقع الحادث بالقرب من كسر الشعاب المرجانية الذي يعد مقصدًا لراكبي الأمواج والغواصين في المنطقة.

حوادث متكررة

تشتهر إليستون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة، بالساحل الوعر وأماكن ركوب الأمواج القريبين منها.

ويأتي الهجوم بعد مقتل فتاة هاجمتها سمكة قرش في فبراير شباط في نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

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