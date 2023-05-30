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عن العام المالي 2022

سهل للتمويل توزع 50 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
سهل للتمويل توزع 50 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “سهل للتمويل” توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 50 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022 .

توزيع أرباح نقدية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن توزيع الأرباح سيكون بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد التي تمثل 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

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وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:

إجمالي المبلغ الموزع 50,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100,000,000
حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)  5 %
تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة الذي سيتم تحديده لاحقا والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.

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