سهل للتمويل توزع 50 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

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أعلنت شركة “سهل للتمويل” توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 50 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022 .
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن توزيع الأرباح سيكون بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد التي تمثل 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:
|إجمالي المبلغ الموزع
|50,000,000 ريال سعودي
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|100,000,000
|حصة السهم من التوزيع
|0.5 ريال سعودي
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|5 %
|تاريخ الأحقية
|تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة الذي سيتم تحديده لاحقا والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
|تاريخ التوزيع
|سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.