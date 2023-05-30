سهل للتمويل توزع 50 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

أعلنت شركة “سهل للتمويل” توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 50 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022 .

توزيع أرباح نقدية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن توزيع الأرباح سيكون بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد التي تمثل 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي: