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الارتفاع الأعلى للأسهم منذ نوفمبر 2022

سهم أرامكو يقفز 5% ويدفع السوق السعودية لأعلى مستوى

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
سهم أرامكو يقفز 5% ويدفع السوق السعودية لأعلى مستوى
المواطن - فريق التحرير

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صعدت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 1 في المائة، التي تعادل 100 نقطة، ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 11360 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.

ارتفاع سوق الأسهم

وساهم قطاع الطاقة، في ارتفاع سوق الأسهم السعودية، وسط ارتفاع لأغلب القطاعات.

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وكان الأكثر دعما على حركة السوق أسهم أرامكو السعودية التي صعدت 5 في المائة، بعد إعلان الشركة تحقيقها صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري عند 119.5 مليار ريال، ليرتفع سوق الأسهم لأعلى مستوى في 6 أشهر.

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كذلك أعلنت الشركة عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين.

توزيع الأرباح

أعلنت شركة أرامكو السعودية، توزيع 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023.

تاريخ أحقية توزيع الأرباح

وسيكون تاریخ الأحقیة في 26/ 10/ 1444ھ الموافق 16/ 05/ 2023م، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

زيادة رأس مال الشركة

كذلك وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أرامكو السعودية، في اجتماعها يوم أمس 8 مايو 2023 على زيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

وقالت الشركة إنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 32.55 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 09 مايو 2023، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأضافت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 11 مايو 2023.

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