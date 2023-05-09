توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة القرض العقاري بندر بن سعود: جامعة الفيصل تمنح درجة الدكتوراه .. قريباً سهم أرامكو يقفز 5.5% بعد توزيع أسهم المنحة لقطات لتدفق مياه سيل وادي ضراء شرق ميسان أغطية الهواتف المحمولة تقصر عمر البطارية الصين ترد على كندا بطرد دبلوماسي من أراضيها طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى لقطات لجريان سيل وادي الخليج شمال بيشة نيران تنفجر من بئر مياه في تونس 62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول
قفز سهم شركة أرامكو السعودية 5.5% في جلسة اليوم بعد النتائج الفصلية وتوزيع أسهم المنحة.
كانت شركة أرامكو، قد أعلنت توزيع 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023.
وسيكون تاریخ الأحقیة في 26/ 10/ 1444ھ الموافق 16/ 05/ 2023م، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.
كذلك وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أرامكو السعودية، في اجتماعها يوم أمس 8 مايو 2023 على زيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.
وقالت الشركة إنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 32.55 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 09 مايو 2023، وإلغاء الأوامر القائمة.
وأضافت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 11 مايو 2023.