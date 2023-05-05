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يدرسان في نفس الصف الدراسي

سودانيان فرقتهما حرب السودان وجمعتهما السعودية

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
سودانيان فرقتهما حرب السودان وجمعتهما السعودية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” لقاء صديقين سودانيين أحمد ومحمد على أرض المملكة، بعدما فرقتهما الحرب في السودان.

وخلال لقائهما بـ “قناة الإخبارية” عبرا عن فرحتهما بلقاء بعضهما موجهين شكرهما للمملكة بالقول: “فرقتنا حرب السودان وجمعتنا السعودية”.

يشار إلى أن الصديقين أحمد ومحمد يدرسان في نفس الصف الدراسي، وبعد شتات الحرب، كانا قلقين من التواجد بمفردهما، لكن توجت فرحتهما باللقاء على أرض المملكة، معبرين عن سعادتهم بغناء قصيدة بمادة اللغة العربية لتصف حالتهم بعد اللقاء.

جهود متواصلة

وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود مواصلة جهوده في تقديم الخدمات الإنسانية والطبية للقادمين من جمهورية السودان وتسهيل إجراءات دخولهم في ميناء جدة الإسلامي.

ونشر الحساب الرسمي لحرس الحدود، لقطات توثق جهوده في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان، وحتى يتم مغادرتهم إلى بلدانهم.

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