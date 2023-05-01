سودانية تضع مولودها بمفردها بعدما فر الجيران وتركوها

روت وسائل إعلام، مأساة سيدة سودانية تدعى زمزم آدم، علقت على واقعة إنجابها وسط ويلات الحرب في السودان، قائلة: “كنا خائفين للغاية واضطررنا إلى المغادرة بسرعة بعد أن ولدت، ليس لديّ خيار لأنني ولدت بمفردي، بينما كان الجميع يفرون، ثم فررت خلفهم عقب الولادة.

وأضافت السيدة السودانية: “بينما كان الجيرانُ يحزمون أمتعتهم على عجل للمغادرة وسط التفجيرات وإطلاق النار وجدت زمزم آدم نفسها وحيدة، وكان زوجها غادر إلى شرق البلاد بحثًا عن عمل ولم ترد أي أخبار عنه منذ فترة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت لاجئة سودانية، تدعى ثريا آدم: “كان الناس يفرون من القرية وكنا على وشك المغادرة عندما أخبرنا أحد الجيران أن زمزم ولدت، وعندما وصلنا كانت ولدت بالفعل وتركها الناسُ وحيدة، قطعنا الحبلَ السريَّ للطفل وقمنا بتنظيفها وهربنا.