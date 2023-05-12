سودانيون تفيض مشاعرهم عرفانًا: أول المساعدات دائمًا تأتي من المملكة

أعرب عدد من السودانيين عن شكرهم وعرفانهم للمملكة، والقيادة السعودية، لما تقدمه لهم من مساعدات وإغاثات، وإعانات.

وبيَّن مقطع فيديو أحد القوات المسلحة السودانية، وهو يتحدث ويفيض بالدمع والدعاء للمملكة، موضحًا حجم عطاء ودعم المملكة السخي تجاه بلاده عبر السنوات، مشيرًا إلى أنه في خلال 40 سنة لا يوجد أي إعانة تصلهم سوى من السعودية، وأول طائرة إغاثة تصل إليهم كانت سعودية، داعيًا الله بأن يحفظ الله المملكة وأمنها واستقرارها.

دعم الأشقاء

بدوره، علق شلهوب بن عبدالله الشلهوب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على مقطع الفيديو السالف ذكره، قائلا: فاضت قلوبنا وأيادينا عونًا وغوثًا لهم، ففاضت مشاعرهم شكراً وعرفاناً تجاه وطننا ملكًا وحكومة وشعباً، وهل أكثر وفاءً لوطننا من أن نجعل الآخرين ينبضون بحبه كما نحبه؟ ويلهجون بالدعاء له كما ندعو له.

وحث الشهلوب عبر تغريدة بموقع تويتر، المتابعين بالمساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني، قائلا: أشقاؤنا في السودان بحاجة للمُساعدة والتدخل الإنساني الذي يضمن لهم العيش الكريم، تبرع من أجلهم عبر ساهم.

خطباء الجوامع

من جانب آخر، أوصى خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة المصلين اليوم، بالمساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ عبر منصة “ساهم” .

وأكد الخطباء أن المساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تجسد معاني الأخوة الإسلامية التي حثت عليها الشريعة مستشهدين بالآيات والأحاديث النبوية في فضل الصدقة وتأصيل واجب المسلم تجاه أخيه .

وتوحدت موضوعات خطب الجمعة للحث على تقديم المساعدات للأشقاء بالسودان في إطار جهود منابر الجمعة في مواكبة الحملات الإغاثية التي توجه بها القيادة الرشيدة .