سوريا: السعودية بذلت جهدًا هائلًا لاحتضان جميع الدول العربية

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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن السعودية بذلت جهدًا هائلًا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية، معربًا عن سعادته لانعقاد القمة العربية الـ32 على أرض السعودية المباركة.
فيديو | وزير الخارجية السوري: السعودية بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية #قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/z2fEixtw4Vقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2023
وعبر المقداد في تصريحات لقناة “الإخبارية”، عن امتنانه لتواجد جميع الدول العربية في قمة جدة، مؤكدًا أنه إنجاز للقمة العربية الـ32 والدور الذي قامت به السعودية.
وأشار إلى أن الزيارات الماضية التي تمت بين السعودية وسوريا كانت جميعها في إطار التحضير الناجح لقمة جدة، موجهًا الشكر للسعودية على هذا التحضير الناجح الذي قامت به وتسهيلها كل المداولات التي تمت من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل.
وانطلق اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة، وذلك للتحضير للقمة العربية الـ32.
وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، تسلم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئاسة القمة العربية من نظيره الجزائري أحمد عطاف.
وقال وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح الاجتماع اليوم إن السعودية تتطلع لمواجهة التحديات العربية المشتركة بما يحقق التطلعات، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة على الأصعدة كافة.