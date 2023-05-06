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وصفها بأنها لحظة غير عادية

سوناك يكشف عن سابقة تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
سوناك يكشف عن سابقة تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالمراسم التي ستُجرى اليوم السبت لتتويج الملك تشارلز رسميًا ملكًا لبريطانيا ووصفها بأنها استعراض لتاريخ الأمة وإثبات لطابعها العصري، كاشفا عن سابقة تاريخية تسجل لأول مرة في هذا الحفل.

وسيتم تتويج تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي ألف عام، ووفق سوناك فإن الاحتفال الذي سيقام في وستمنستر حيث تم تتويج ملوك إنجلترا وبريطانيا منذ عام 1066 سيشارك فيه ممثلون عن جميع الأديان لأول مرة.

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سوناك يكشف عن سابقة تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز

لحظة غير عادية

وقال سوناك إنها ستكون لحظة غير عادية للفخر الوطني، مضيفًا في بيان: لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقدم مثل هذا العرض المبهر، المواكب والاحتفالات والمهرجانات في الشوارع.

وتابع: ولكن هذا ليس مجرد مشهد، إنه تعبير عن الفخر بتاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا، دليل حي على الطابع الحديث لبلدنا وطقوس نعتز بها تولد من خلالها حقبة جديدة.

سوناك يكشف عن سابقة تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز

ومضى يقول: لذلك دعونا نحتفل في مطلع الأسبوع بكل فخر بمن نحن وما نمثله.. دعونا ننظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل. ودعونا نصنع ذكريات جديدة حتى نتمكن من إخبار أحفادنا باليوم الذي اجتمعنا فيه للغناء.. حفظ الله الملك.

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