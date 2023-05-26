سيارة تقتل صاحبها بالخطأ في إيطاليا

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قتل رجل إثر هطول أمطار غزيرة في مقاطعة أفيلينو في إقليم كامبانيا جنوبي إيطاليا.
وفي التفاصيل، بدأ هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء من الإقليم قرب نابولي بعد ظهر أمس الخميس.
وتعرض الرجل للدهس من سيارته الخاصة، التي كانت تجرفها مياه الفيضانات، وفقًا لمعلومات أولية نشرتها وكالة أنباء أنسا ووكالة أنباء آكي الإيطاليتين.
وأفادت الوكالتان، بأن الرجل كان قد تم الإبلاغ عن فقدانه في وقت سابق.
وفاضت الطرق والممرات الريفية بالمياه بعد موجات من الأمطار الغزيرة والبرد، وفقًا لفرقة الإطفاء الإيطالية.
وبحسب رجال الإطفاء، فإن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية. والمناطق الأكثر تضررًا هي بلديات فورينو وسيلزي ومونتورو.
وفي الأسبوع الماضي فقط، شهدت إيطاليا فيضانات كارثية في الشمال، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا.