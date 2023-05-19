سيارة مسرعة تقتحم الفاتيكان والحرس يطلق النار عليها

أعلنت الفاتيكان، مساء أمس الخميس، أن سيارة اقتحمت إحدى البوابات وتم اعتقال سائقها.

تفاصيل الحادث

وبحسب البيان، فإنه لم يصب أحد بأذى، جراء الحادث، ووصلت السيارة إلى بوابة سانتانا، المدخل الشرقي للفاتيكان، واخترقت بوابتي التحكم للحرس السويسري وقوات الدرك للفاتيكان بسرعة عالية.

واقتربت السيارة في البداية، حيث قام الحرس السويسري بإبعادها. وبعد مناورة، عادت وأسرعت إلى داخل الفاتيكان.

وفي محاولة لإيقاف السيارة، أطلق أحد أفراد قوات الفاتيكان النار من مسدسه على الإطارات الأمامية للسيارة، وعلى الرغم من إصابة السيارة في الرفرف الأيسر الأمامي، إلا أن السيارة واصلت الدخول.

وصل إلى الفناء

ووصلت السيارة إلى الداخل خلف البوابة والفناء المركزي للقصر، ونزل السائق من السيارة فور وصوله إلى الفناء بشكل تلقائي وتم اعتقاله.

وعلى الفور قام طبيب بفحص الرجل، الذي يعتقد أنه في الأربعين من عمره، ووجده في حالة تغيير نفسي جسدي، وهو محتجز حاليًّا في ثكنات درك الفاتيكان.