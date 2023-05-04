سيتي ووك تبهر زوارها بالمناطق والفعاليات الجديدة

استقبلت منطقة سيتي ووك، أكبر مناطق تقويم فعاليات جدة 2023، زوارها الأيام الماضية بالعديد من العروض الشيقة والفعاليات المتنوعة التي تلبي كافة الرغبات، وتناسب أفراد الأسرة.

10 مناطق

وتضم سيتي ووك بعد توسعتها 10 مناطق فرعية حماسية ترفيهية ومتنوعة بين مطاعم ومتاجر مختلفة وفعاليات لأول مرة كمنطقة أرض الأفلام ومنطقة الكرنفال ومناطق تفاعلية ومغامرات حماسية تناسب كل الأعمار، كذلك قرية الأنمي “ووندر وول” و”سبلاش زون” وقرية الرعب و”رولر ديسكو” و”جدة لايف” وقرية الأزياء.

عروض متنوعة

وتقدم سيتي ووك العديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.

وتتميز المنطقة بمناسبة فعالياتها لمختلف الأعمار، وتلبيتها لكل الأذواق والرغبات، كما توفر الخدمات المتكاملة لزوّارها لقضاء أوقات لا تنسى من المتعة والترفيه.

فعاليات السيتي ووك

جدير بالذكر أن فعاليات السيتي ووك كان قد انطلقت في 24 إبريل 2023، حيث تعود هذه المنطقة للمرة الثانية بعد أن حققت نجاحًا باهرًا خلال موسم جدة 2022.

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