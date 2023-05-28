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بعد فوزه على غريمه أي جاي ستايلز

سيث رولينز يتوج بطلًا للعالم في الوزن الثقيل بجدة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
سيث رولينز يتوج بطلًا للعالم في الوزن الثقيل بجدة
المواطن - فريق التحرير

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فاز سيث فريكن رولينز على غريمه أي جاي ستايلز بحزام بطل العالم للوزن الثقيل، بعد جولات ونزالات عديدة شهدت ألوانًا من التحديات التي تفاعل معها الجمهور الذي ملأ أرجاء المكان تصفيقًا لطرفي نهائي البطولة، في ليلة الأبطال التي عادت بعد 8 أعوام من الانقطاع عبر بوابة جدة بتنظيم الهيئة العامة للترفيه وبالشراكة مع   WWE.

بطل العالم للوزن الثقيل

فاز سيث فريكن رولينز على غريمه أي جاي ستايلز بحزام بطل العالم للوزن الثقيل، بعد جولات ونزالات عديدة شهدت ألوانًا من التحديات التي تفاعل معها الجمهور الذي ملأ أرجاء المكان تصفيقًا لطرفي نهائي البطولة.

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ليلة الأبطال

وبدأت فعاليات ليلة الأبطال التي أقيمت تحت قبة جدة سوبردوم بالنشيد الوطني السعودي، واستطاع سامي زين ورفيقه كيفن أوينز انتزاع لقب بطولة تاج تيم من رومان رينز وسولو سيكو، وانتقل لاسم عربي وسط مدينة جدة السعودية.

نزالات

وضمن نزالات ليلة الأبطال تغلبت تريش ستراتس على بيكي لينش بمساعدة زوي ستارك، في حين خسر مصطفى علي أمام “جنرال الحلبة” جونتر الذي حافظ على لقب الإنتركونتننتال، كما تغلبت أسكا على بيانكا بلير،لتنتزع لقب راو للسيدات، في الوقت الذي حققت فيه ريا ريبلي انتصارًا سريعًا على نتاليا وتحافظ بذلك على لقب سماكداون للسيدات، وخسر كودي رودس أمام بروك ليسنر.

وتضاعفت أهمية ليلة الأبطال باعتبارها أول مناسبة يتوج فيها البطل بالحزام الجديد للبطولة،بعد إعادة تصميمه بشعار الصقر،إضافة إلى تاج يرمز للاحتفاء بـBruno Sammartino، و60 الماسة ترمز إلى عدد أعوامWWE التي أنشئت قبل ستة عقود.

اهتمام جماهيري

وحصدت فعاليات ليلة الأبطال اهتمام مختلف الجماهير والمتابعين في أنحاء العالم، حيث تم بث مواجهات الأبطال بشكل مباشر على منصة شاهد الرقمية.

وكانت ليلة الأبطال قد سُبقت بمجموعة من الفعاليات المرتبطة بعالم WWE، من أبرزها مدينة الأبطال التي أتاحت للزوار إمكانية التقاء النجوم، إضافة إلى الاستمتاع بمجموعة من الألعاب والتجارب الممتعة.

وخلال ثلاثة أيام متتالية مارس جمهور WWEفي مدينة الأبطال شغفهم عبر تجربة دخول الحلبة بأسلوب النجوم، إضافة إلى تسوقهم من متجر WWE  الذي وفر أحدث إصدارات الأحزمة، ومجموعة من المنتجات الحصرية.

 

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