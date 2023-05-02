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وسط تزايد حالات العنف الأسري

سيدة تحرق زوجة ابنها الحامل في العراق

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
سيدة تحرق زوجة ابنها الحامل في العراق
المواطن - فريق التحرير

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لا تزال جرائم العنف الأسري تهز العراق دون حسيب أو رقيب. ولكن على الرغم من كل الجهود المبذولة لإنهائها، فإنها بازدياد.

وبحسب قناة العربية، فإنه في استمرار لهذا المسلسل العنيف، هزت جريمة أخرى الأوساط العراقية، بعدما أقدمت سيدة على حرق زوجة ابنها الحامل في محافظة النجف.

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سكبت عليها البنزين

فقد سكبت الجانية البنزين على الشابة وهي تطبخ وأشعلت بها النار، ثم تركتها وفرت هاربة، حتى سمع الجيران صراخ جارتهم وهرعوا لإنقاذها، وما زاد الأمر سوءاً أن عائلة الضحية أكدت أن الشرطة أخذت إفادة الجانية وتركت المجني عليها.

كما أوضح شقيق الضحية أن أخته كانت تحضر الطعام في المطبخ، حينما شعرت بسائل يسكب عليها، وما إن لبثت أن التفتت حتى شعرت بنار تلتهم جسدها.

وكشف أن زوج الضحية ووالده وإخوته كانوا موجودين أثناء الجريمة.

سيدة تقدم على حرق زوجة ابنها الحامل في العراق

التقرير الطبي

بدوره، أفاد مصدر طبي من المستشفى بأن جروحًا من الدرجة الثالثة أصابت أكثر من 65% من جسد السيدة البالغة من العمر 21 عاماً، والتي أكد والدها أنه أبلغ السلطات للتصرف وأخذ حق ابنته.

ويشار إلى أن حالات العنف الأسري في العراق تتزايد بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء والأطفال.

وما يزيد المشهد تعقيدًا أن النساء المعنفات لا يجدن من يحتمين بهم، في ظل عدم وجود ملاذات آمنة كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد، والتي بالكاد تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة.

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