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تم الحمل بمساعدة الإخصاب المجهري

سيدة تلد 3 توائم بعد عقم استمر 6 سنوات

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
سيدة تلد 3 توائم بعد عقم استمر 6 سنوات
المواطن - واس

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استقبل مستشفى الولادة والأطفال بنجران ولادة ثلاثة توائم إناث، لسيدة في العقد الثالث من العمر، بعد عقم استمر لستة أعوام.

وأوضحت صحة نجران أن الحمل تم بمساعدة الإخصاب المجهري ، وتم متابعة الحالة في عيادة الحمل عالي الخطورة بواسطة استشاريي النساء والولادة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي المشرف على الحالة قام بإجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة، استغرقت ساعة، وأن أوزان التوائم تتراوح مابين (1.800 – 2.100) كجم.

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وأكدت أنه تم تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية والتمريضية الضرورية للأم وأطفالها، حسب البرتوكول المعتمد والإجراءات المتبعة، بواسطة أطباء وتمريض وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، مشيرةً إلى خروج الأم وتوائمها من المستشفى، وهم في أتم صحة وعافية.

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