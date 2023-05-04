سيريلانكيان ولدا وعاشا في القصيم منذ أكثر من 35 عامًا

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روى مقيمان شقيقان من سيرلانكا- فهد وفاطمة- قصة ولادتهما ونشأتهما في بيت مواطن في القصيم في ظل الزوجين حصة السليم وعبد العزيز الخنيني، منذ أكثر من 35 عامًا.
فيديو | بعد قدوم والدتهم للعمل في أحد منازل عنيزة.. السيرلانكيان "فهد وفاطمة" يحكون قصة ولادتهم ونشأتهم في بيت "حصة السليم وعبد العزيز الخنيني" وعيشهم في القصيم أكثر من 35 عاما#الراصد pic.twitter.com/kaPVg6NeKI
— الراصد (@alraasd) May 3, 2023
ولفت الشقيقان السيريلانكيان إلى أن والدتهما وصلت إلى المملكة للعمل بأحد منازل العنيزة، وعاشوا جميعًا في كنف القصيم لأكثر من 35 عامًا.
بدورها، قالت فاطمة خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: أمي جت تشتغل عند سيدة كبيرة وزوجها اللي هي حصة السليم وعبدالعزيز الخنيني، ما عندهم عيال.
وأضافت: أمي حملت فيني وقالت لهم أنا حامل وبروح أولد في سريلانكا ولكنهم رفضوا وقالوا لها ما عندنا عيال أولدي هنا عشان نربي معك فثمرت تربيتهم، مؤكدة أنهم بمثابة والدها ووالدتها.
وأوضح فهد أنهم كانوا يعيشون في عنيزة، وحاليًّا هو عمره 28 عامًا ووالدته 44 عامًا، حيث عاشوا جميعًا في المملكة لأكثر من 35 عامًا.
ولفتت فاطمة إلى أن والدها الحقيقي توفي في سريلانكا، بينما والدتها ما زالت موجودة معهم.