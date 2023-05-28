سيلفي يقيل مسؤولًا هنديًّا من منصبه

ارتكب مسؤول هندي جريمة من أجل استعادة هاتفه، الذي أسقطه خلال التقاطه صور سيلفي.

تصريف خزان المياه

وفي التفاصيل، أقدم مسؤول هندي على تصريف خزان المياه، فتم إيقافه عن العمل.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس”: إن المسؤول الهندي والذي يشغل منصب مفتش أغذية ويدعى راغيش فيشواس، فصل من وظيفته بشكل كامل، جراء فعلته هذه.

وبحسب صحيفة (تايمز أوف إنديا) أسقط فيشواس هاتفه الذكي من طراز “سامسونج” في سد خركتا بولاية تشاتيسغاره وسط الهند الأسبوع الماضي.

مزاعم المسؤول

وطلب فيشواس في البداية من غواصين محليين القفز إلى الخزان للعثور على الهاتف، زاعمًا أنه يحتوي على بيانات حكومية حساسة، لكن بعد فشل جهود الغواصين باستعادة هاتفه الذكي، طلب إفراغ الخزان باستخدام مضخات الديزل.

وكشفت وسائل إعلام محلية أنه تم إفراغ أكثر من مليوني لتر من مياه الخزان بعد 3 أيام من الحادث وهي كمية تكفي لري ما لا يقل عن 1500 فدان من الأراضي خلال الصيف الحار في الهند.

وانتشرت صور عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيشواس جالسًا تحت مظلة حمراء بينما تعمل مضخات الديزل لتصريف المياه من الخزان.