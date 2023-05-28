سيول روافة ترسم لوحة بديعة بتبوك

وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان السيول على غرب تبوك، وذلك مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على المنطقة اليوم الأحد.

وأظهر فيديو جريان سيول روافة بشكل جمالي لافت بجنوب غرب تبوك، حيث رسمت لوحة طبيعية بديعة.

أمطار متوسطة

وهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك ومركز جبل اللوز والقليبة والمعظم وفجر وبئر بن هرماس والعيينة ورحيب ونعمي وضواحيها.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وحائل.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف، كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.