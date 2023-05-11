سييرا: نأمل تقديم مباراة كبيرة وعلينا القتال للفوز

أبدى المدير الفني التشيلي لويس سييرا، بالتواجد في نهائي كأس الملك، مشيدًا في الوقت ذاته بلاعبي فريقه الوحدة قبل مواجهة الهلال المرتقبة.

تعليق سييرا على المباراة

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقال سييرا: “شعور رائع تواجدنا في النهائي، فرحة كبيرة خاصة للاعبين الذين قدموا مجهودًا كبيرًا ونأمل بتقديم مباراة كبيرة، يجب أن نعيش الحدث ونكون مؤمنين بأنفسنا ويجب علينا القتال والاستمتاع دون أي ضغوطات”.

وأضاف سييرا: “سبب تذبذب مستوانا في الدوري يعود لتفاصيل مثل إهدار الفرص أو أخطاء أخرى، وسبب مستوانا الرائع في الكأس الأمور النفسية تعمل دورًا مهمًا عندما تكون مرشحًا لبطولة ولا تكون مرشحًا في الأخرى”.

وتابع المدرب التشيلي تصريحاته قائلًا: “يجب أن نتعامل بمنطق، رسالتي للاعبين تعبتم كثيرًا للوصول إلى النهائي يجب أن تستمتعوا، ناديكم بقى 53 عامًا بدون الوصول إلى النهائي”.

وواصل سييرا في المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي كأس الملك، قائلًا: “كان لدينا ظروف صعبة واللاعبون قاتلوا وضحوا من أجل الوصول ونلعب 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “مفتاح الانتصار ببساطة ارتكاب عدد قليل من الأخطاء، ندافع جيدًا، نهاجم جيدًا، لا نخسر الكرة في وسط الملعب والباقي سيأتي”.

أنسيلمو يؤكد قوة الهلال

ومن جانبه، قال نجم فريق الوحدة، أنسيلمو دي مورايس: “مباراة مهمة لنا كفريق ونادٍ، ضحينا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، نحن نواجه الهلال ولا يوجد لديهم فرق بين الأساسي والبديل، المهم لدينا العمل بخططنا والبحث عن الأفضل”.