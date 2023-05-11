Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مبديًا سعادته بالتواجد في النهائي

سييرا: نأمل تقديم مباراة كبيرة وعلينا القتال للفوز

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
سييرا: نأمل تقديم مباراة كبيرة وعلينا القتال للفوز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى المدير الفني التشيلي لويس سييرا، بالتواجد في نهائي كأس الملك، مشيدًا في الوقت ذاته بلاعبي فريقه الوحدة قبل مواجهة الهلال المرتقبة.

تعليق سييرا على المباراة

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

قد يهمّك أيضاً
التسجيل المبكر يُسهل مهمة الهلال

التسجيل المبكر يُسهل مهمة الهلال

تأجيل اجتماع بايدن وقادة الكونجرس حول رفع سقف الدين العام

تأجيل اجتماع بايدن وقادة الكونجرس حول رفع سقف الدين العام

وقال سييرا: “شعور رائع تواجدنا في النهائي، فرحة كبيرة خاصة للاعبين الذين قدموا مجهودًا كبيرًا ونأمل بتقديم مباراة كبيرة، يجب أن نعيش الحدث ونكون مؤمنين بأنفسنا ويجب علينا القتال والاستمتاع دون أي ضغوطات”.

قد يهمّك أيضاً
انتفاضة الباطن مع زدرافكو تُنعش حظوظه بالبقاء

انتفاضة الباطن مع زدرافكو تُنعش حظوظه بالبقاء

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية

وأضاف سييرا: “سبب تذبذب مستوانا في الدوري يعود لتفاصيل مثل إهدار الفرص أو أخطاء أخرى، وسبب مستوانا الرائع في الكأس الأمور النفسية تعمل دورًا مهمًا عندما تكون مرشحًا لبطولة ولا تكون مرشحًا في الأخرى”.

سييرا
سييرا – المصدر @alwehdaclub1

وتابع المدرب التشيلي تصريحاته قائلًا: “يجب أن نتعامل بمنطق، رسالتي للاعبين تعبتم كثيرًا للوصول إلى النهائي يجب أن تستمتعوا، ناديكم بقى 53 عامًا بدون الوصول إلى النهائي”.

وواصل سييرا في المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي كأس الملك، قائلًا: “كان لدينا ظروف صعبة واللاعبون قاتلوا وضحوا من أجل الوصول ونلعب 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “مفتاح الانتصار ببساطة ارتكاب عدد قليل من الأخطاء، ندافع جيدًا، نهاجم جيدًا، لا نخسر الكرة في وسط الملعب والباقي سيأتي”.

مدرب الوحدة سييرا
المدرب مع لاعبي الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

أنسيلمو يؤكد قوة الهلال

ومن جانبه، قال نجم فريق الوحدة، أنسيلمو دي مورايس: “مباراة مهمة لنا كفريق ونادٍ، ضحينا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، نحن نواجه الهلال ولا يوجد لديهم فرق بين الأساسي والبديل، المهم لدينا العمل بخططنا والبحث عن الأفضل”.

أنسيلمو
أنسيلمو – المضدر @alwehdaclub1

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم