Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة كأس الملك

سييرا يطمح بتكرار إنجاز إنزو هيكتور

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
سييرا يطمح بتكرار إنجاز إنزو هيكتور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل المدير الفني التشيلي لويس سييرا في تحقيق إنجاز مميز، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للتتويج بلقب كأس الملك لموسم 2022\ 2023.

الوحدة في مواجهة الهلال

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الوحدة في نهائي بطولة كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

قد يهمّك أيضاً
ماسك يتحدى فيسبوك وإنستغرام بمزايا غير مسبوقة

ماسك يتحدى فيسبوك وإنستغرام بمزايا غير مسبوقة

بعد ساعات من انطلاقها.. قرابة 4 آلاف متبرع في الحملة الشعبية لدعم السودان

بعد ساعات من انطلاقها.. قرابة 4 آلاف متبرع في الحملة الشعبية لدعم...

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

سييرا يسعى للفوز

ويملك سييرا خبرات كبيرة في الملاعب السعودية، حيث سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فترتين، وتوج معه بلقبين، وتولى تدريب الطائي وحقق معه نتائج مميزة، قبل أن يقود الوحدة هذا الموسم.

قد يهمّك أيضاً
صحيفة بريطانية: ليس من مصلحة أطراف النزاع بالسودان إنهاء القتال

صحيفة بريطانية: ليس من مصلحة أطراف النزاع بالسودان إنهاء القتال

الهلال بطلًا لـ كأس الملك

الهلال بطلًا لـ كأس الملك

سييرا
المدرب التشيلي – المصدر @alwehdaclub1

وفي حالة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بلقب كأس الملك، سيُعادل سييرا إنجاز المدير الفني الأرجنتيني إنزو هيكتور الذي حصد البطولة مع فريقين مختلفين، وهما الاتحاد والشباب.

وقاد سييرا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد لقب كأس ولي العهد في عام 2017، بعد الفوز على النصر بهدف دون رد، كما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في 2018، عقب انتصاره ضد الفيصلي بنتيجة 3\1.

مدرب الوحدة سييرا
المدرب التشيلي مع لاعبي الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

مشوار الوحدة بالكأس

على الجانب الآخر، نجح الوحدة في تحقيق الفوز على ضمك بهدف دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى ويُطيح بالنصر من نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم