سييرا يطمح بتكرار إنجاز إنزو هيكتور

يأمل المدير الفني التشيلي لويس سييرا في تحقيق إنجاز مميز، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للتتويج بلقب كأس الملك لموسم 2022\ 2023.

الوحدة في مواجهة الهلال

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الوحدة في نهائي بطولة كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

سييرا يسعى للفوز

ويملك سييرا خبرات كبيرة في الملاعب السعودية، حيث سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فترتين، وتوج معه بلقبين، وتولى تدريب الطائي وحقق معه نتائج مميزة، قبل أن يقود الوحدة هذا الموسم.

وفي حالة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بلقب كأس الملك، سيُعادل سييرا إنجاز المدير الفني الأرجنتيني إنزو هيكتور الذي حصد البطولة مع فريقين مختلفين، وهما الاتحاد والشباب.

وقاد سييرا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد لقب كأس ولي العهد في عام 2017، بعد الفوز على النصر بهدف دون رد، كما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في 2018، عقب انتصاره ضد الفيصلي بنتيجة 3\1.

مشوار الوحدة بالكأس

على الجانب الآخر، نجح الوحدة في تحقيق الفوز على ضمك بهدف دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى ويُطيح بالنصر من نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي.