شاب يصطدم بسور البيت الأبيض ويهدد حياة بايدن

قُبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بتهمة تهديد حياة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد اصطدامه بحواجز بالقرب من البيت الأبيض.

علم النازية

وقال مسؤول في تطبيق القانون لشبكة إن بي سي نيوز: إن المشتبه به أطلق تهديدات صريحة للبيت الأبيض ولبايدن في مكان الحادث. بينما وجدت السلطات بحوزته علمًا نازيًّا.

ووفق شاهد من رويترز فإن المحققين عثروا على علم يحمل شعار النازية”، داخل الشاحنة التي اصطدمت بالحواجز في ساحة لافاييت المجاورة لأرض البيت الأبيض مساء أمس الاثنين.

دوافع الحادث

ولم تعلن السلطات عن الدافع وراء الحادث الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات، لكن الشرطة قالت في بيان أمس: إن الاتهامات تشمل: “اعتداء بسلاح خطير، تصرف متهور بشاحنة، التهديد بقتل أو اختطاف الرئيس جو بايدن أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى تهم تحطيم ممتلكات فيدرالية والتعدي على ممتلكات الغير”.

وقالت الشرطة الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء: إن السائق هو ساي فارشيث كاندولا من بلدة تشيسترفيلد البريطانية. ويواجه الشاب تهم “التهديد بالقتل أو الاختطاف أو إلحاق الأذى برئيس أو نائب رئيس أو أحد أفراد أسرته”، بعد تصريحات أدلى بها للعديد من وكالات إنفاذ القانون في واشنطن.

بايدن وقت الحادث

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء: إن الرئيس جو بايدن كان في البيت الأبيض عندما تحطمت الشاحنة بالخارج. وكان قد التقى برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ليلة الاثنين لمناقشة أزمة الدين الأمريكي.