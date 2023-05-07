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يحرر الخبر في ثانيتين أو ثلاث

شات جي بي تي يهدد الوظائف الصحفية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
شات جي بي تي يهدد الوظائف الصحفية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور إبراهيم المسلّم، الباحث والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، أن الصحفيين مهددون في وظائفهم بسبب شات جي بي تي.

 

يهدد الوظائف الصحفية

وأردف المتخصص في الذكاء الاصطناعي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية، أن شات جي بي تي يهدد الوظائف الصحفية، فهو يستطيع تحرير الخبر في ثانيتين أو ثلاث، حال توفر المعلومات.

وكشفت دراسة جديدة عن أكثر 20 مهنة معرضة للخطر، بينها المعلمين والمسوقين عبر الهاتف والمخططين الماليين والخبراء الاكتواريين.

وبعد إطلاق تشات جي بي تي وتوسعه وانتشاره، يمكننا أن نفهم كيف سيسيطر الذكاء الاصطناعي على كثير من المهن مستقبلًا، ويعتبر تشات جي بي تي، لديه القدرة على فهم اللغة وكذلك إجراء محادثات مع البشر واقتراح العديد من الإجابات في آنٍ معًا، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني والسير الذاتية.

ومن المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل متعدد الأوجه، ففي بعض الحالات قد يكون الذكاء الاصطناعي بديلًا عن العمل الذي قام به البشر سابقًا، وفي حالات أخرى، قد يكمل الذكاء الاصطناعي العمل الذي قام به البشر.

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