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أكد الدكتور إبراهيم المسلّم، الباحث والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، أن الصحفيين مهددون في وظائفهم بسبب شات جي بي تي.
د.إبراهيم المسلّم (باحث ومتخصص في الذكاء الاصطناعي): "شات جي بي تي" يهدد الوظائف الصحفية #chatGPT #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7mAQFSYavyقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 7, 2023
وأردف المتخصص في الذكاء الاصطناعي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية، أن شات جي بي تي يهدد الوظائف الصحفية، فهو يستطيع تحرير الخبر في ثانيتين أو ثلاث، حال توفر المعلومات.
وكشفت دراسة جديدة عن أكثر 20 مهنة معرضة للخطر، بينها المعلمين والمسوقين عبر الهاتف والمخططين الماليين والخبراء الاكتواريين.
وبعد إطلاق تشات جي بي تي وتوسعه وانتشاره، يمكننا أن نفهم كيف سيسيطر الذكاء الاصطناعي على كثير من المهن مستقبلًا، ويعتبر تشات جي بي تي، لديه القدرة على فهم اللغة وكذلك إجراء محادثات مع البشر واقتراح العديد من الإجابات في آنٍ معًا، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني والسير الذاتية.
ومن المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل متعدد الأوجه، ففي بعض الحالات قد يكون الذكاء الاصطناعي بديلًا عن العمل الذي قام به البشر سابقًا، وفي حالات أخرى، قد يكمل الذكاء الاصطناعي العمل الذي قام به البشر.