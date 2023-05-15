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نجاحات كبيرة للبرنامج خلال الموسم الأول

شاعر الراية يعود بنسخته الثانية ويفتح باب التسجيل

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
شاعر الراية يعود بنسخته الثانية ويفتح باب التسجيل
المواطن - فريق التحرير

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يعود برنامج شاعر الراية في نسخته الثانية بعد أن حقق نجاحات كبيرة في نسخته الأولى، والتي اختتمت العام الماضي وسط ردود أفعال إيجابية وعلى مستوى كبير وحظي بمشاهدات عالية.

وتم تدشين التسجيل من أجل المشاركة فيه اليوم الاثنين 15 مايو، ويستمر حتى 30 يونيو من 2023.

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شاعر الراية

ويأتي برنامج شاعر الراية كواحد من أهداف رؤية 2030 من خلال دعم الأدب الشعبي والشعر واكتشاف المواهب ويعتبر كجزء من تراث المملكة، حيث يحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات مواكبًا التطور الحاصل في كل جوانب التطور في السعودية.

ويعد برنامج الراية الذي سيتم عرضه على القناة السعودية الأولى كل يوم سبت امتدادًا لتجارب تلفزيونية وإذاعية اهتمت بالأدب الشعبي وساهمت في نشره ولفت النظر إليه.

أيقونة الإبداع

كما يحظى البرنامج بوجود شخصية رمزية لها وزنها على المستوى الخليجي والعربي هو الأمير بدر بن عبدالمحسن مهندس الكلمة وأيقونة الإبداع، حيث يعطي البرنامج مزيدًا من النجاح، ويلهم المتسابقين لكي يحذوا حذو هذا المبدع الذي تعتبر مرحلته مفصلًا تاريخيًّا في الشعر النبطي.

لجنة التحكيم

ويسهم في تحكيم البرنامج عدد من الشعراء المعرفين الذين كان لهم الأثر الكبير في هذا المجال ولديهم الأدوات والقدرات التي تجعلهم على اختيار أفضل المواهب الشعرية المشاركة وهم كل من: الشاعر ناصر السبيعي، ونايف صقر، وخالد المريخي، ويقدمه أيضًا مقدمون لهم تجربتهم الشعرية الثرية ولديهم حضورهم الإعلامي المميز وهم: نهى نبيل وسعيد بن مانع.

مفاجآت الموسم الثاني

الجدير بالذكر أن البرنامج يعود في موسمه الثاني محملًا بعدد من المفاجآت التي عززت من خلال تجربة النسخة الأولى، والتي تم رصدها لكي تسهم في مزيد من نجاح البرنامج وانتشاره.

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