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شبكة 5G تغطي 20 % من المكالمات في السعودية

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
شبكة 5G تغطي 20 % من المكالمات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقرير تقني حديث، حول تجربة شبكة الجيل الخامس (5G)، لدى مشغلي شركات الاتصالات الثلاث في المملكة العربية السعودية، (الاتصالات السعودية stc، موبايلي Mobily، وزين Zain)، أن مستخدمي الشبكة بالشركات الثلاث، يقضون أكثر من خمس وقتهم (20%) في المتوسط في الاتصال بشبكة (5G)، وأن شركة الاتصالات السعودية كانت رائدة في تجربة تغطية الشبكة.

ووفقًا للتقرير، الذي أصدرته شركة أوبن سيجنال -المزود العالمي الرائد لبيانات وأفكار وأداء سوق الاتصالات-، للمرة الثالثة على التوالي-، حول تجربة شبكة الهاتف المحمول، فإن هذا التقدم في تجربة شبكة الجيل الخامس، يعكس التزام المملكة بتعزيز الاتصالات والاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

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تقييم الأداء

وأوضح التقرير، الذي جاء نتيجة تقييم أجرته شركة أوبن سيجنال، لأداء الشركات الثلاث خلال 90 يومًا، بدءًا من يوم 1 يناير إلى 31 مارس 2023، أن شركة الاتصالات السعودية، انفردت بجميع الجوائز الـ12 الممنوحة في مختلف الفئات، وفازت بجوائز تغطية الشبكات الثلاث معًا (الإتاحة، إتاحة 5G، وصول 5G).

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وجاءت شركة stc في المرتبة الأولى، حيث حصدت جائزتي الجودة المتسقة المتميزة، والأساسية، كما انفردت بجائزة تجربة التطبيقات الصوتية بنتيجة 77.5%، وكانت الفائز الأبرز في جائزتي سرعة التنزيل والتحميل لشبكة الجيل الخامس، وذلك للمرة السابعة على التوالي، حيث يستمتع مستخدمي الشبكة بأعلى سرعات تنزيل وتحميل على الشبكة عبر جميع أجيال الشبكات، وخاصةً عند الاتصال بشبكة الجيل الخامس.

جائزة الإتاحة

واشتركت شركات الاتصالات الثلاثة هذا العام في الفوز بجائزة إتاحة شبكة الجيل الخامس، بدرجات تراوحت بين 22.7% و23.9%، كما فازت بجائزة وصول شبكة الجيل الخامس، على عكس العام الماضي الذي فازت فيه شركتا الاتصالات السعودية، وزين فقط بهذه الجائزة، مما أوضح أن مستخدمي شبكة الجيل الخامس على الشبكات الثلاث أصبحوا يقضون الآن في المتوسط أكثر من خمس وقتهم (20%) في الاتصال بشبكة الجيل 5G.

وبحسب التقرير، حصدت شركة موبايلي ثلاث جوائز مشتركة عن فئة التغطية، على عكس العام الماضي 2022 الذي فازت فيه بجائزتين عن فئتي الاتساق والتجربة، بينما اشتركت في ست جوائز أخرى، وفازت شركة زين بجائزة مشتركة عن إتاحة شبكة الجيل الخامس، بينما فقدت فوزًا مشتركًا في وصول شبكة 5G الذي حققته سابقا.

تجربة الفيديو

وبشأن تجربة الفيديو، أظهر التقرير، أن شركة الاتصالات السعودية جاءت في الصدارة في جائزة تجربة الفيديو، لبث مقاطع الفيديو على الهواتف المحمولة، حيث حققت 61.9 نقطة، متقدمة بنقطة واحدة على شركة موبايلي التي احتلت المركز الثاني، حيث توفر كلًا منهما مستوى جيد من تجربة الفيديو للمستخدم تتراوح بين 58 و68 نقطة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت شركة زين بتجربة فيديو أقل تراوحت ما بين 48 و58 نقطة، وذلك على مقياس من صفر إلى 100 نقطة.

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