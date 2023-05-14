شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخوض مواجهة مهمة ضد فريق الطائي بعد غدٍ، في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتاج أصفر الرياض إلى الفوز على الطائي بعد غدٍ، مع خسارة الشباب ضد الوحدة، لكي يضمن الأصفر التأهل لدوري أبطال آسيا للموسم المقبل.
وقبل مواجهة الطائي، جاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: الاتحاد في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 32 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 18 نقطة.
وقال الضبعان في إحدى المساحات عبر موقع”تويتر”: “سبق لنا وأن حركنا بوصلة الدوري منذ قديم الزمان، بنغير بوصلة الدوري بكل موسم”.
وتابع: “نادي النصر عنده صيد ثمين اسمه كريستيانو رونالدو، راح نجعل جمهور النصر يدفع ثمن التذكرة ويكون عالي طالما عندهم رونالدو”.