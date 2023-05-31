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بعد اهتمام الهلال بالتعاقد معه

شرطان لـ ميسي للعودة إلى برشلونة

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
شرطان لـ ميسي للعودة إلى برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حدد شرطين لإدارة برشلونة الإسباني، من أجل العودة لصفوف الفريق الكتالوني صيف العام الحالي.

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وذكر موقع Relevo الإسباني أن ميسي اشترط على إدارة البارشا في الساعات الأخيرة، الحصول على القميص رقم 10 من أجل العودة للنادي الكتالوني.

أما الشرط الثاني فهو حسم برشلونة موقفه رسميًا تجاه التعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال مدة أقصاها 10 أيام.

علاقة ميسي مع باريس سان جيرمان

وفي وقت سابق، ذكر موقع Foot Mercato الفرنسي أن علاقة النجم الأرجنتيني بنادي باريس سان جيرمان وصلت إلى طريق مسدود حيث يفضل الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.

وأفاد الموقع أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وافق على عرض الهلال المقدر بـ مليار و200 مليون يورو، حيث سيتقاضى النجم الأرجنتيني 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

ليونيل ميسي

وفي وقت سابق، كشف المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن موقفه من عودة نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق الكتالوني بالميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية منافسات الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد ليرتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الهلال.

 

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